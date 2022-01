NEOS gegen Inflationsabgeltung nur für Pensionisten

Bei Jüngeren spielen beispielsweise Ausgaben für Verkehr (Kfz-Anschaffung, Instandhaltung, öffentlicher Verkehr) eine größere Rolle. In dieser Gruppe war die Inflation im Vorjahr aber mit 6,6 Prozent besonders stark. Auch die Ausgabengruppen „Freizeit, Sport, Hobby“ und „Cafés, Restaurants“ fallen bei jüngeren Menschen stärker ins Gewicht. Und selbst in der Kategorie „Wohnen und Energie“ geben die Unter-30-Jährigen mit 25 Prozent ihrer gesamten Ausgaben mehr aus als die 60- bis 69-Jährigen (24,2 Prozent der gesamten Ausgaben). Lediglich bei den über 70-Jährigen fällt der Bereich „Wohnen und Energie“ etwas stärker ins Gewicht (27,9 Prozent der gesamten Ausgaben).

So zeige ein Blick auf die Einkommensdaten für das erste Jahr der Pandemie, dass Pensionisten finanziell am wenigsten von der Krise gespürt haben. Wie eine Analyse des NEOS-Lab auf Basis der Lohnsteuerstatistik für das Jahr 2020 ergeben habe, seien die Pensionen (exklusive Beamte) im ersten Krisenjahr mit 8,4 Prozent netto am stärksten gestiegen. Bei Arbeitern und Angestellten (plus 2,6, bzw. 2,2 Prozent) sind die Nettobezüge trotz Senkung des Eingangssteuersatzes nur leicht gewachsen.