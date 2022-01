Sturm vor millionenschwerer Verpflichtung des Dänen Höjlund

Sturm Graz wird für den gesuchten Mittelstürmer offenbar tief in die Tasche greifen. Gemäß übereinstimmenden Medienberichten wird der 18-jährige Däne Rasmus Höjlund zu den Steirern wechseln. Der 1,85 m große Angreifer soll am Freitag einen Medizincheck in Graz absolvieren. Höjlund spielt derzeit für den FC Kopenhagen und soll Sturm eine Ablösesumme von zumindest zwei Millionen Euro wert sein.