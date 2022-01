Historischer Besuch in den Emiraten von Raketen überschattet

Die Luftabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate hat bei einem Angriff erneut eine ballistische Rakete abgefangen und zerstört. Opfer habe es bei der Attacke der Houthi-Rebellen aus dem Jemen nicht gegeben, teilte das emiratische Verteidigungsministerium in der Nacht auf Montag mit. Teile der Rakete seien außerhalb besiedelter Gebiete niedergegangen. Der Angriff trifft zeitlich mit dem historischen Besuch von Israels Präsidenten Yitzhak Herzog in den Emiraten zusammen.

Die Emirate kämpfen seit 2015 an der Seite Saudi-Arabiens und weiterer Verbündeter gegen die schiitischen Rebellen im Jemen. Die Houthis greifen vom Jemen aus auch regelmäßig Ziele in Saudi-Arabien an. Angriffe in den Emiraten gab es dagegen bisher kaum.