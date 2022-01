Nehammer wird im Mai ÖVP-Chef

Vorschusslorbeeren kamen bereits von seiner Generalsekretärin. Laura Sachslehner meinte am Montag in einer Aussendung, Nehammer habe mit seiner Arbeit als Bundeskanzler und geschäftsführender Bundesparteiobmann in den vergangenen Wochen eindrucksvoll bewiesen, „Land und Partei in einer herausfordernden Zeit hervorragend zu führen und für Stabilität zu sorgen“.