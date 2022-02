Überraschender Triumph für Portugals Sozialisten

Portugals Ministerpräsident António Costa konnte sein Glück kaum fassen, als die Ergebnisse der Parlamentsneuwahl auf den Bildschirmen auftauchten. Bei der Neuwahl des Parlaments gelang seiner Sozialistischen Partei (PS) wider Erwarten ein großer Triumph: Die eher sozialdemokratisch eingestellte PS errang mit 41,68 Prozent die absolute Mehrheit in der „Assembleia da República“ in Lissabon. Sie wird nach amtlichen Angaben mindestens 117 der insgesamt 230 Sitze besetzen.

Gratulationen kamen auch von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner. „Parabens meu querido amigo“, gratulierte sie auf Portugiesisch Costa am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Sie sandte ihrem „lieben Freund“ herzliche Glückwünsche „zum fantastischen Sieg bei den portugiesischen Wahlen! Stabilität ist in Zeiten der Krise entscheidend“, betonte Rendi-Wagner.

„Riesenerfolg von Costa“, meinte der staatliche Fernsehsender RTP. Ein TV-Kommentator sprach von einem „Blankoscheck“ für die PS. Mit roter Krawatte und roter Corona-Maske, die sein breites Lächeln nicht verbarg, trat Costa in der Wahlnacht vor die Kameras. In seiner Siegesrede zeigte er sich aber zurückhaltend und verzichtete auf zu großen Jubel. Statt dessen Demut. „Absolute Mehrheit bedeutet nicht absolute Macht. Wir werden nicht alleine regieren“, betonte der 60-Jährige und sagte, was Wahlsieger oft am Wahlabend sagen: Er versprach „Dialog“ und dass er „für alle Portugiesen“ regieren werde.