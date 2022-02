Festnahme nach Leichenfund in Keller in Deutschland

Nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in Haar bei München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei dem Mann handle es sich um einen 75 Jahre alten Deutschen, teilten die Ermittler am Montag mit. Die getötete Frau sei 62 Jahre alt und nach bisherigen Erkenntnissen die Lebenspartnerin des Verdächtigen gewesen, sagte Stephan Beer, Leiter der Münchner Mordkommission. Seit vergangenem Sommer sei die Frau vermisst worden.

Die Polizei hatte ihre Leiche am vergangenen Donnerstag in einem frei zugänglichen Keller eines psychiatrischen Klinikums gefunden. Eine Obduktion am Freitag ergab, dass die Frau Schnitt- und Stichverletzungen aufwies.