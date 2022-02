Falsche Polizistin in Wien zu drei Jahren Haft verurteilt

Eine falsche Polizistin, die bei fünf betagten Wienerinnen Bargeld und Goldmünzen in Höhe von 200.000 Euro einkassiert hatte, ist am Montag am Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und krimineller Vereinigung verurteilt worden. Bei der Strafbemessung ließ der Senat - angesichts einer einschlägigen Vorstrafe, der heimtückische Tatbegehung und hohen Schadenssumme erstaunliche - Milde walten. Die 42-Jährige kam mit drei Jahren Haft, davon ein Jahr unbedingt davon.