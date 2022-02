37 weitere Olympia-Coronafälle in China

Weniger als eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Veranstalter 37 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Montag mitteilte, wurden am Sonntag 28 Einreisende positiv getestet, darunter acht Athleten oder Teammitglieder. Zudem wurden bei neun Personen, die sich bereits im geschlossenen Olympia-System befinden, Infektionen registriert.