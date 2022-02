Biathleten erwartet in China „windige Angelegenheit“

Die österreichischen Biathleten haben wenige Tage vor dem Olympia-Auftakt erstmals Bekanntschaft mit den Strecken in Zhangjiakou gemacht. Weltmeisterin Lisa Hauser und Felix Leitner berichteten am Montag von guten Bedingungen. Eisige Temperaturen von fast minus 20 Grad und starker Wind verschärften das Eingewöhnen aber beträchtlich. Die Loipen auf über 1.600 m Seehöhe sind Neuland für alle, die Weltcup-Generalprobe im Vorjahr fiel wegen Corona aus.

Ein Störfaktor könnte neben der Eiseskälte auch der am Montag sehr lästige Wind werden. „Am Schießstand war es schon schwierig. Der Wind wird ein großes Thema werden. Ich hoffe, dass bei den Rennen faire Verhältnisse am Schießstand sind“, meinte die Tirolerin und berichtete anlässlich eines Online-Medientermins von bisher reibungslosen Abläufen inklusive durchwegs negativer PCR-Tests im Team. „Das war natürlich für alle eine Erleichterung.“

Bis zum Auftakt am Samstag mit der Mixed-Staffel stehen noch weitere Trainings und Skitests mit dem fünfköpfigen Serviceteam, das 350 Paar Ski mitgebracht hat, auf dem Programm. Hauser nimmt ihre Mitfavoritenstellung an, wähnt sich aber noch nicht in Hochform. „Natürlich ist es für mich eine neue Situation, mit so guten Ergebnissen zu Olympia zu reisen. Ich freue mich darauf, bin mir aber noch unsicher, wie meine Form steht. Ich habe das Gefühl, dass es mit den Rennen erst kommen wird“, erläuterte die Massenstartweltmeisterin und WM-Zweite in der Verfolgung.