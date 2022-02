Mehrere Verschüttete bei Lawinenabgängen in Vorarlberg

Bei drei kurz aufeinanderfolgenden Lawinenabgängen im Skigebiet Warth-Schröcken (Bezirk Bregenz) sind am Dienstag mehrere Wintersportler ganz oder teilweise verschüttet worden. Zwei von ihnen mussten unterkühlt in Krankenhäuser gebracht werden. Die Lawinengefahr in Vorarlberg lag am Mittwoch weiter bei Stufe vier auf der fünfteiligen Skala und blieb damit hoch. Spontane und auch sehr große Lawinen sind möglich, hieß es im täglichen Bericht der Landeswarnzentrale.