Edtstadler in Bulgarien: Gespräche über EU-Erweiterung

Erstmals seit der Angelobung der neuen bulgarischen Regierung reist am Donnerstag mit Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ein österreichisches Regierungsmitglied nach Sofia. Edtstadler hofft im Zuge ihres zweitägigen Arbeitsbesuchs auf mehr Dynamik in den bisher von Bulgarien blockierten EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien. Auch die Situation an den EU-Außengrenzen, die Migration und der gemeinsame Kampf gegen Antisemitismus sind Themen.