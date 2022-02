VSV feiert mit 6:2 gegen Znojmo dritten ICE-Sieg in Folge

Für den Villacher SV läuft es aktuell in der ICE Hockey League nach Wunsch. Nach dem 7:5 bei den Black Wings Linz und dem 4:2 bei Olimpija Ljubljana feierten die Kärntner am Mittwoch mit einem 6:2 gegen den HC Znojmo im ersten von drei Heimspielen in dieser Woche den dritten Erfolg in Serie. Gegen die Tschechen wurde somit auch das dritte Saisonduell souverän gewonnen. Dadurch gelang in der Tabelle am Lokalrivalen KAC vorbei der Sprung auf Platz vier.