Mindestens zehn Tote in Bergbaumine in Afghanistan

Bei einem Unfall in einer Bergbaumine in Afghanistan sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte der Chef der Abteilung für Information und Kultur der Provinz Baghlan im Nordosten des Landes, Mustafa Haschimi, am Donnerstag. Demnach bauten „unverantwortliche und unprofessionelle“ Männer im Bezirk Nahrin Kohle ab, als ein Teil der Mine einstürzte. Details zu den Ursachen des Vorfalls, der sich bereits am Mittwoch ereignete, gab es zunächst nicht.