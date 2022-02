Corona-Beratungen im Wiener Rathaus

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bespricht sich am heutigen Donnerstag wieder mit seinem Beratergremium - also mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bereichen wie Medizin oder Prognostik. Das Treffen begann um 11.00 Uhr. Die Ergebnisse würden zeitnah kommuniziert, kündigte Ludwig via Twitter an. Ob er wieder eigene, strengere Regeln für Wien verordnen wird, ist noch offen. Kritik am jüngsten Vorgehen des Bundes hat er bereits geäußert.