Tiergarten Schönbrunn erneut mit trüber Besucherbilanz

Nach 2020 ist auch im Jahr 2021 die Bilanz für den Tiergarten Schönbrunn pandemiebedingt trüb ausgefallen: Im Vorjahr kamen nur knapp 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher, wurde am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Das sind ebenso wenige wie schon im Jahr davor. Zum Vergleich: Vor Corona, im Jahr 2019, kamen mit 2,3 Millionen Menschen fast doppelt so viele in den Zoo. Das erneute Besucher-Minus macht sich auch im Budget bemerkbar.