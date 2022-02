Museum Folkwang startet Jubiläum mit Impressionisten-Schau

Zu sehen ist außerdem eine Auswahl der Sammlung des japanischen Schiffsunternehmers und Kunstsammlers Kojiro Matsukata (1866-1950), die normalerweise im National Museum of Western Art in Tokio zu sehen ist. „Wir haben dem Start an diesem Wochenende entgegengefiebert“, sagte Folkwang-Museumsdirektor Peter Gorschlüter bei der Eröffnungspressekonferenz am Donnerstag. In der Essener Ausstellung treten wichtige (spät-)impressionistische Erwerbungen der beiden Sammler in den Dialog - unter anderem Renoirs „Lise mit dem Sonnenschirm“ (Osthaus) und Édouard Manets „Porträt des Herrn Brun“ (Matsukata). Zu bewundern sind in den insgesamt 14 Ausstellungsräumen außerdem berühmte Gemälde von Paul Cézanne und Paul Signac („Der Hafen von Saint-Tropez“), das ehemals zur Folkwang-Sammlung gehörte und später über Umwege ins Museum der japanischen Hauptstadt gelangte.