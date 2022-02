Ölförderschiff vor Nigeria gesunken

Ein Ölförderschiff mit möglicherweise bis zu zwei Millionen Barrel Öl ist vor der Küste des westafrikanischen Nigeria explodiert. Die „Trinity Spirit“, mit einer Verarbeitungskapazität von 22.000 Barrel Rohöl pro Tag, sei Mittwochfrüh im südlichen Bundesstaat Delta State in Flammen aufgegangen und gesunken, teilte die zuständige Firma Shebah Exploration and Production Company Limited (Sepcol) am Donnerstag mit.