Fünf Wasserstoffautos für das Heer

Fünf Wasserstoffautos der Marke Hyundai kommen in Zukunft beim Bundesheer zum Einsatz. Nachdem im Sommer 2021 einige E-Autos angeschafft wurden, seien die fünf Fahrzeuge „der nächste Schritt im Kampf gegen den Klimawandel“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei der Übergabe der Auto an die Truppe am Donnerstag in der Roßauer-Kaserne.