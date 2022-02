Norwegens Goldfavorit Riiber positiv auf Corona getestet

Olympia-Goldfavorit Jarl Magnus Riiber ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der norwegische Star in der Nordischen Kombination erhielt kurz vor Beginn der Winterspiele einen positiven Test und muss sich nun zunächst in Quarantäne begeben. Das teilte die norwegische Olympia-Organisation Olympiatoppen am Donnerstag mit, nachdem norwegische Medien darüber berichtet hatten.

Die erste Entscheidung in der Kombination steht am 9. Februar mit einem Einzel, für das Riiber als klarer Favorit gilt, auf dem Programm. Der Kombinierer ist der erste norwegische Athlet, der in China positiv getestet worden ist. Seine Chancen auf eine Teilnahme beim Auftakt sind nun gesunken: Riiber muss nun zwei negative Tests abgeben, um am Einzel antreten zu dürfen. Der Norweger selbst postete auf Instagram bereits: „Die Goldmedaille ist eure, Jungs“