Sergio Mattarella als italienischer Präsident vereidigt

Mattarella war am vergangenen Samstag im achten Durchgang von der Wahlversammlung wiedergewählt worden. Das italienische Staatsoberhaupt wurde genau an dem Tag vereidigt, an dem seine erste siebenjährige Amtszeit endete. In einem festlich geschmückten Saal mit roten Vorhängen und 21 italienischen Flaggen wurde Mattarella angelobt. Dann hielt der Staatspräsident seine Rede vor dem Parlament, in der er die Leitlinien seines neuen Mandats auflistete.