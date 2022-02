Folgenschwerer Wintersturm in mehreren Staaten Amerikas

Ein Wintersturm hat in den USA zu Stromausfällen in mehreren Bundesstaaten geführt. Betroffen waren rund 350.000 Haushalte und Firmen vor allem in Tennessee, Ohio, West Virginia, Pennsylvania, Texas und Kentucky, wie die Webseite Poweroutage.us in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf Energieversorger meldete. Gefrierender Regen und umgeknickte Bäume hätten vielerorts Stromleitungen beschädigt, berichteten Medien. Stellenweise seien bis zu 30 Zentimeter Schnee gefallen.