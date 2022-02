„Am Puls der Zeit“: Klagenfurter Ensemble startet in 2022

Das klagenfurter ensemble (ke) hat am Freitag auf einer Pressekonferenz sein Programm für 2022 vorgestellt. Laut Intendant Gerhard Lehner sei man „am Puls der Zeit“. Neben Gastspielen, die schon im Februar laufen, startet das freie Theater im März mit der Eigenproduktion „Belle Époque“. Weiters freute sich das ke über die mittlerweile dritte Einladung zum heurigen Theaterfestival in Sibiu (Hermannstadt) und eine Einladung nach Timișoara (Temeswar) für 2023.

Die Premiere von „Belle Époque“ wird am 2. März stattfinden. „Das wird eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ganz trivial: eine grandiose Blödelei“, so Lehner. Bei der das Ensemble in die Tiefen des Weltalls eintauchen werde. Tiefe passt nicht nur in diesem Sinne, denn bei dem Stück von Alexander Widner, einem Auftragswerk für das ke, werde es natürlich auch „einen tiefenphilosophischen Hintergrund geben“, sagte der künstlerische Leiter.