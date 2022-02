Regierung in Montenegro durch Misstrauensabstimmung gestürzt

Die mehrheitlich pro-serbische Regierung in Montenegro unter Ministerpräsident Zdravko Krivokapic ist nach nur 14 Monaten gescheitert. Das Parlament in Podgorica sprach ihr Freitagabend das Misstrauen aus. 43 der 81 Abgeordneten im Parlament in Podgorica nahmen den Misstrauensantrag an. Elf Abgeordnete stimmten dagegen, die übrigen enthielten sich.