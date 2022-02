Studie: Immer mehr Tote bei Massenschießereien in den USA

In den USA sind laut einer Studie zuletzt im Schnitt jährlich 51 Menschen bei Massenschießereien getötet worden. Die Zahl der Todesopfer bei solchen Verbrechen sei so hoch wie nie zuvor, teilten die Autoren der von der US-Regierung finanzierten Untersuchung am Freitag mit. Im Vergleich zu den 51 Toten in den Jahren 2015 bis 2019 waren es demnach in den 1970ern acht Todesopfer pro Jahr.