USA heben Sanktionen gegen Irans ziviles Atomprogramm auf

Die US-Regierung stellt vor einer entscheidenden Phase in den Verhandlungen zur Wiederherstellung des Atompakts mit dem Iran einige Sanktionserleichterungen wieder her. Es handelt sich um Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm des Irans, erklärte Freitagabend (Ortszeit) ein Beamter des US-Außenministeriums. Damit sollen „technische Gespräche“ erleichtert werden. Dies sei aber kein Signal dafür, dass man kurz vor einer Einigung stehe und auch „kein Zugeständnis an den Iran“.