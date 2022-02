Erste Entscheidungen bei Winterspielen in Peking am Samstag

Am Samstag werden bei den Olympischen Winterspielen in Peking die ersten Medaillen vergeben. Aus dem österreichischen Aufgebot sind 17 Aktive am Start - in den Entscheidungen im Skiathlon der Langläuferinnen, im Frauen-Skispringen und im Biathlon in der Mixed-Staffel sowie in den ersten zwei von vier Männer-Einsitzerläufen der Rodler, in der Qualifikation im Snowboard-Slopestyle der Frauen und jener im Männer-Skispringen auf der Normalschanze.