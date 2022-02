WAC und Ried ziehen ins Cup-Halbfinale ein

Mit den Fußball-Bundesligisten Wolfsberger AC und SV Ried stehen die ersten beiden Halbfinalisten des ÖFB-Cups fest. Der WAC mühte sich im Viertelfinale am Freitag gegen den letzten verbliebenen Zweitligisten FAC zu einem 4:2-Heimsieg nach Verlängerung. Die Rieder setzten sich zuhause gegen Austria Klagenfurt mit 2:0 durch. Die zwei weiteren Halbfinalisten werden am Wochenende in den Partien Rapid Wien - TSV Hartberg (Samstag) und Red Bull Salzburg - LASK (Sonntag) ermittelt.