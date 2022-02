Abfahrtstraining in Yanqing wegen starken Windes gestrichen

Das Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Männer in Yanqing ist wegen starken Windes am Samstag nach drei Läufern aus Sicherheitsgründen abgebrochen und schließlich abgesagt worden. Für eine Verschiebung fand sich in der Wettervorhersage für den Tag kein Fenster. Der Österreicher Matthias Mayer, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und der Südtiroler Christof Innerhofer waren als einzige Läufer über die Piste gegangen.