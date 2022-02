USA heben Sanktionen gegen Irans ziviles Atomprogramm auf

Die USA haben mit der Ankündigung eines teilweisen Sanktionsabbaus ein positives Signal für eine Atomeinigung mit dem Iran gesendet. Die Regierung in Teheran begrüßte dies am Samstag als „richtigen, aber nicht ausreichenden“ Schritt. Sein Land warte nun darauf, dass „etwas Greifbares geschieht“, sagte Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian.

Ein ranghoher Beamter im US-Außenministerium hatte am Freitag die Aufhebung der von Ex-Präsident Donald Trump wiedereingeführten Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm Teherans angekündigt. Andere Länder und Unternehmen können sich demnach künftig wieder an dem Atomprogramm beteiligen, ohne US-Sanktionen befürchten zu müssen.

Der Beamte unterstrich, dass der Schritt nicht als „Zugeständnis“ an den Iran gesehen werden dürfe. Auch handle es sich nicht um ein Zeichen dafür, „dass wir kurz vor einer Einigung stehen“, betonte er mit Blick auf die Atomverhandlungen in Wien. Vielmehr gehe es darum, „technische Diskussionen“ in der letzten Phase der Verhandlungen zu „erleichtern“.