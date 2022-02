Horvaths „Figaro“ in Klagenfurt bitter und melancholisch

Doch die Stimmung der Erleichterung wandelt sich bald, Graf und Gräfin verarmen, Figaro, der sich mit einem Friseursalon selbstständig macht, wird zum opportunistischen Spießer. Susanne verlässt ihn schließlich - nicht nur deswegen, sondern auch weil er mit ihr kein Kind in diese vergiftete Welt setzen will. Anders als im Original endet das Drama schließlich ohne Versöhnung. Zurück in der Heimat befindet Susanne traurig: Was geschieden ist, soll geschieden bleiben.