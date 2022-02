Eisschicht am Mount Everest-Gipfel wird deutlich dünner

Der Gipfelgletscher auf der nepalesischen Seite des Mount Everest ist einer Studie zufolge in den vergangenen drei Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Die Eisschicht des South Col Glacier könnte in den vergangenen 25 Jahren etwa 55 Meter an Dicke verloren haben, wie eine in dieser Woche im Fachjournal „Nature“ veröffentlichte Studie der US-Universität Maine zeigt. Für das schnelle Abschmelzen machten die Forscher den Klimawandel verantwortlich.

Eine Altersbestimmung mit der Radiokarbonmethode ergab, dass die oberste Eisschicht etwa 2.000 Jahre alt war. Dieser Befund deutet den Forschern zufolge darauf hin, dass der Gletscher mehr als 80 Mal schneller schrumpft, als er für seine Entstehung benötigt hat.

Bei diesem Tempo könnte der Gletscher „wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrzehnte verschwinden“, sagte Studienleiter Paul Mayewski dem Magazin „National Geographic“. Mehrere weitere Forschungsteams waren in den vergangenen Jahren ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass die Gletscher im Himalaya-Gebirge zunehmend schneller schmelzen.

Der Gletscher am Südsattel liegt etwa 7.900 Meter über dem Meeresspiegel, rund einen Kilometer unterhalb des Gipfels des Mount Everest. Aufgrund der Gletscherschmelze haben sich an den Ausläufern des Himalaya-Gebirges hunderte Seen gebildet. Sollte der Wasserspiegel weiter steigen, drohen den umliegenden Gebieten Überschwemmungen.

