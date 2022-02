Perus Kabinettschef geht nach Vorwürfen häuslicher Gewalt

Castillo hatte eine neue Kabinettsumbildung in einer Ansprache am Freitag angekündigt. Der linke Staats- und Regierungschef hatte das bereits dritte Kabinett seiner gut halbjährigen Amtszeit mit Valer als drittem Kabinettschef erst am Dienstag vereidigt. Der Kabinettschef wird in Peru auch Premierminister genannt. Er ist das ranghöchste Mitglied des Kabinetts, jedoch nicht Regierungschef.