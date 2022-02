Mahmood & Blanco vertreten Italien beim Song Contest

Die Sänger Mahmood & Blanco haben das traditionelle Musikfestival von Sanremo gewonnen und werden Gastgeber Italien beim Eurovision Song Contest im Mai in Turin vertreten. Das Pop-Duo setzte sich bei der 72. Auflage des Wettbewerbs mit dem Song „Brividi“ am späten Samstagabend gegen 24 Konkurrenten und Konkurrentinnen durch. Die Teilnehmer waren in dieser Woche an fünf Abenden aufgetreten, eine Jury sowie die Zuschauer wählten am Ende den Sieger.