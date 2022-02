Notstand in Ottawa wegen Corona-Protesten der Trucker

Nach über einwöchigen Protesten gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften in der kanadischen Hauptstadt Ottawa hat Bürgermeister Jim Watson den Notstand ausgerufen. Diese Maßnahme sei wegen der „ernsten Gefahr und Bedrohung der Sicherheit der Anwohner“ notwendig, erklärte er am Sonntag. Die Stadt brauche mehr Unterstützung von anderen Kommunen und von der Regierung. m Zentrum von Ottawa sind viele Straßen durch Hunderte von Lastwagen blockiert.

Die Polizei rief die Demonstranten am Sonntag erneut dazu auf, die Innenstadt zu verlassen. Über Nacht sei es zu Ruhestörungen gekommen. Seit Samstag hätten sie mehr als 450 Strafzettel verteilt, darunter für gefährliches Fahren und Lärmbelästigung. Mehrere Menschen seien in Gewahrsam genommen worden, in knapp 100 Fällen werde - unter anderem auch wegen Hass-Verbrechen - ermittelt, teilte die Polizei mit.