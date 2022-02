Senegal triumphiert nach Elferkrimi erstmals bei Afrika-Cup

Das Fußball-Nationalteam des Senegal hat zum ersten Mal den Afrika-Cup gewonnen. Liverpool-Star Sadio Mane verwandelte im Endspiel gegen Rekordchampion Ägypten am Sonntag in Yaounde nach torlosen 120 Minuten den letzten Elfmeter zum 4:2-Endstand im Elfmeterschießen. Zu Beginn der Partie hatte der Ex-Salzburger noch einen Elfmeter (7.) vergeben, auch deshalb war in der regulären Spielzeit kein Treffer gefallen. Ägypten mit Mohamed Salah hatte auf den achten Triumph gehofft.