Drei Männer sterben beim Eisklettern auf dem Peloponnes

Beim Bergsteigen und Eisklettern sind in Griechenland drei Männer ums Leben gekommen. Nachdem am Samstag der Kontakt mit ihnen abgebrochen war, fanden Rettungskräfte die drei zwischen 50 und 55 Jahre alten Männer schließlich am Sonntagmittag - sie konnten nur noch tot geborgen werden, berichtete der Sender Skai. Es wird vermutet, dass den Kletterern eine Lawine zum Verhängnis wurde.