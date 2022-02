Katharina Truppe im RTL auf Medaillenkurs - Hector voran

Katharina Truppe hat am Montag im ersten Durchgang des Olympia-Riesentorlaufs der Frauen in Yanqing aufgezeigt und liegt auf Medaillenkurs. Die 26-jährige Kärntnerin fuhr auf den zweiten Platz, drei Zehntelsekunden hinter der schwedischen Spitzenreiterin Sara Hector. Truppe, die mit Rang neun in Lienz ihre beste Saisonplatzierung erreicht hatte, war im Ziel von ihrer Zeit selbst überrascht. Federica Brignone (ITA) ist 0,42 Sekunden zurück Dritte.