Großbrand im Zentrum von Paris

Ein Großbrand hat am Sonntag im Zentrum von Paris Aufsehen erregt. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in einem vierstöckigen Stadtpalais zu löschen. Das ganze Viertel im 7. Arrondissement am linken Seine-Ufer war abgesperrt. Am späten Abend was das Feuer unter Kontrolle. Es gab keine Opfer, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Das rund 300 Meter vom bekannten Kunstmuseum Musée d‘Orsay entfernte Gebäude wird gerade saniert.