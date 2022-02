Filmkomponist John Williams kehrt in den Musikverein zurück

Am morgigen Dienstag feiert der US-Filmkomponist und Dirigent John Williams seinen 90. Geburtstag. Bereits heute dürfen sich die Fans des Musikers freuen: Er wird gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern und Stargeigerin Anne-Sophie Mutter zwei Konzerte im Musikverein spielen. Am 12. und 13. März ist Williams, der die weltbekannten Melodien zu „Star Wars“ oder „Harry Potter“ schuf, in Wien zu Gast.