Tief über der Ostsee bescherte Österreich Sturmböen

Ein Tief über der Ostsee, an dessen Rückseite eine Nordwestströmung mit Kaltfront Österreich querte, hat uns stürmischen Wind beschert: In den Bergen gab es Böen von über 150 km/h, in Tieflagen waren es noch 120. Bereits am Montag tritt eine Besserung ein und die Störung wird immer weniger wirksam. Dann sollte es laut ZAMG einige Tage sonniges und trockenes Wetter geben, lediglich am Dienstag wird es im Norden und Osten Wolken geben.