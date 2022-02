Zweithöchster Montagswert mit 27.299 Corona-Neuinfektionen

Durch die derzeitigen Rekord-Neuinfektionszahlen - der Sieben-Tages-Schnitt der täglichen Fälle liegt bei 32.664 - steigen auch wieder die Spitalszahlen an. Am Montag benötigten österreichweit 1.955 Covid-19-Patienten eine Versorgung im Krankenhaus, 59 mehr als am Sonntag. 202 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, ein Schwerkanker mehr als am Vortag.