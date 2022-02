Sprung von Iraschko-Stolz im Mixed-Teambewerb nicht gewertet

Der olympische Mixed-Teambewerb im Skispringen ist am Montag zur Farce geworden. Gleich drei Athletinnen von Teams mit Medaillenhoffnungen wurden disqualifiziert, darunter auch Österreichs Routinier Daniela Iraschko-Stolz. Als Grund wurde bei der 38-Jährigen ein nicht regelkonformes Hüftband am Anzug angegeben. Aufgrund der Leistungen von Lisa Eder, Stefan Kraft und Manuel Fettner schaffte es das ÖOC-Quartett aber als Sechster in den zweiten Durchgang (ab 13.51 Uhr MEZ).