Ruttensteiners Vertrag als israelischer Teamchef aufgelöst

Der ursprünglich bis kommenden Mai laufende Vertrag von Willi Ruttensteiner als Teamchef der israelischen Fußball-Nationalmannschaft ist aufgelöst worden. Das erklärte der Oberösterreicher am Montag gegenüber der APA. Ruttensteiner arbeitete seit Sommer 2018 als Sportdirektor beim israelischen Verband und übernahm zwei Jahre später auch das Amt des dortigen Nationaltrainers. In diese Zeit fielen unter anderem zwei Heimsiege gegen das ÖFB-Team.

Außerdem gelang es in Ruttensteiners Amtszeit, den damals ausgebooteten Eran Zahavi wieder in die Nationalmannschaft zu integrieren. Der Stürmer danke es mit Toren am Fließband und ist mittlerweile Rekordtorschütze seines Landes. „Er war vom Nationalteam völlig weg. Ihn zurückzuholen und als Nationalspieler so zu entwickeln, war sicher auch ein Highlight“, erklärte Ruttensteiner.