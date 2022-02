Der Klangvater von „Star Wars“: John Williams feiert 90er

Das runde Jubiläum von John Williams wird nicht sang- und klanglos untergehen. Ganz im Gegenteil: Zum 90. Geburtstag des Filmkomponisten am heutigen Dienstag planen Orchester und Verbände ein wahres Feuerwerk an Würdigungen und Konzerten. Gefeiert wird Williams, der die Musik für Dutzende Hollywoodblockbuster wie „Star Wars“, „Der weiße Hai“ oder „Schindlers Liste“ schrieb, über Monate hinweg.

Das renommierte Kennedy Center und das National Symphony Orchestra in Washington D.C. laden im Juni zu einem Galakonzert mit Williams‘ berühmtesten Filmmusiken ein - mit Gästen wie Steven Spielberg, Starcellist Yo-Yo Ma und Geigerin Anne-Sophie Mutter. Dazu plant das renommierte Orchester zwei Soundtrackkonzerte zu den Spielberg-Klassikern „Jurassic Park“ und „E.T.“. Auch Orchester in Portland, Nashville und Boston haben zollen Williams Tribut.

Und auch Wien spielt eine Rolle bei den Feierlichkeiten. Pünktlich zum runden Jubiläum zeigen Kinos in Deutschland und Österreich „John Williams - Live in Vienna“ über den historischen Auftritt im Jänner 2020, als Williams erstmals Konzerte mit den Wiener Philharmonikern und Stargast Anne-Sophie Mutter dirigierte. Der Mitschnitt war 2021 das erfolgreichste Klassikalbum des Jahres.

Im vorigen Oktober stand Williams zum ersten Mal bei den Berliner Philharmonikern auf der Bühne. Dieses historische Debüt kommt als Album „John Williams – The Berlin Concert“ (Deutsche Grammophon) zum 90. Geburtstag heraus. Dieser Auftritt sei „eine große Ehre und ein Privileg“ für ihn, sagte Williams - und schlug dann bekannte Hollywoodklänge an, wie „Star Wars“-Melodien, den „Superman“-Marsch und die Abspannmusik von „Jurassic Park“.

Williams wurde 1932 als Sohn eines Orchestermusikers in New York geboren. An der renommierten Juilliard School studierte er Klavier. Neben seiner Hollywoodkarriere tritt er als Gastdirigent bei vielen Orchestern auf. Er komponierte auch die Olympiahymne „Call of the Champions“ für die Winterspiele (2002) in Salt Lake City und die Musik zur Vereidigungsfeier von US-Präsident Barack Obama im Jahr 2009, für berühmte Interpreten wie Itzhak Perlman und Yo-Yo Ma.