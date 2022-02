Zwei ÖOC-Snowboarder im Parallel-Semifinale

Österreich ist in den Halbfinal-Läufen der Parallel-Snowboarder am Dienstag in Secret Garden im Olympia-Riesentorlauf mit zwei Athleten dabei. Bei den Männern kam Benjamin Karl nach einem Sieg über Alexander Payer weiter, Andreas Prommegger musste sich dem Italiener Roland Fischnaller beugen. Auf diesen trifft nun Karl. Die Qualifikation nicht geschafft hatte Lukas Mathies als 23.