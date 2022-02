Tiroler Modell errechnet Corona-Langzeitfolgen-Risiko

Die Studie hatte eine Laufzeit von einem Jahr, in dem die Probanden - die während der ersten Corona-Welle mit der Alpha-Variante infiziert waren - vier Mal untersucht wurden. 60 Tage nach ihrer Infektion wurden sie einem ersten Check unterzogen, um abzuschätzen, ob es längerfristige Veränderungen der Lunge geben wird. Sollte sich, nachdem die Werte der Patienten durch den Rechner geschickt wurden, herausstellen, dass mit längerfristigen Schäden die Lunge betreffend zu rechnen ist, könne man frühzeitig mit einer engmaschigen Kontrolle und Therapie beginnen. Rund 50 Parameter können in das System, das mittlerweile auch als App verfügbar ist, eingegeben werden. Das Rechenmodell wurde in Zusammenarbeit mit einem klinik-externen IT- und Statistikunternehmen erarbeitet.