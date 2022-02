Austria-Trio in Langlauf-Sprint-Qualifikation ausgeschieden

Die drei österreichischen Teilnehmer am olympischen Langlauf-Sprint-Bewerb haben am Dienstag in Zhangjiakou den Einzug ins Viertelfinale der besten 30 verpasst. Lisa Unterweger fehlten als 34. nur 0,7 Sekunden zum Aufstieg. Michael Föttinger und Benjamin Moser skateten als 39. und 43. um 2,14 bzw. 3,63 Sekunden an der Qualifikation vorbei.