Leitner, Eder im Biathlon-Einzel ohne Chance auf Edelmetall

Die österreichischen Biathleten, angeführt von Simon Eder und Felix Leitner, sind am Dienstag bei der Medaillenjagd im olympischen 20-km-Einzelbewerb in Zhangjiakou ohne Chance gewesen. Der Tiroler Leitner wurde mit einer Strafminute 16., der Salzburger Routinier Eder landete nach zwei Fehlschüssen an der 20. Stelle. Der Franzose Quentin Fillon Maillet schloss an seine Leistungen im Weltcup an und holte mit Gold seine erste Einzel-Olympia-Medaille.