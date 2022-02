Weiterer Anstieg bei Zahl der Corona-Patienten in Spitälern

In Österreich steigt die Anzahl der Spitalspatientinnen und -patienten mit einer Coronainfektion weiterhin. Von Montag auf Dienstag mussten 117 Menschen mehr in Behandlung, insgesamt sind es über 2.000 Personen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 27.087 Neuinfektionen gemeldet, das ist zwar ein Rückgang zu Montag, allerdings war dies vergangene Woche ebenfalls der Fall. Interessant könnten die Zahl der Neuansteckungen am Mittwoch werden, wo meist der höchste Wert errechnet wird.