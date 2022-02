Mindestens elf Tote nach Erdrutsch in Kolumbien

Bei einem Erdrutsch in Folge starken Regens sind in Kolumbien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zudem habe der Erdrutsch bisher 35 Verletzte und materielle Verluste hinterlassen, schrieb der kolumbianische Präsident Iván Duque auf Twitter am Dienstag. „Wir bedauern zutiefst, was zwischen Dosquebradas und Pereira, Risaralda, passiert ist.“